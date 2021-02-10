РИАМО - 10 фев. Лидерами по количеству выданных градостроительных земельных планов в 2020 году стали городские округа: Раменский, Одинцовский, Истра, Солнечногорск и Дмитровский, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«На протяжении нескольких лет в приоритете правительства Московской области - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности. В регионе непрерывно продолжается масштабная работа по цифровизации всех услуг в сфере градостроительства с целью оптимизации сроков выхода инвесторов на стройку», - говорится в сообщении.

Работа направлена на предоставление бизнесу всех возможностей для реализации проектов нежилого назначения и создания рабочих мест. Уже сейчас благодаря Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД МО) оптимизирован процесс выдачи ГПЗУ. Именно из этого документа инвестор или застройщик узнает о перспективах развития своего земельного участка и о его градостроительных ограничениях.

«В 2017 году – в начале пути, когда мы только перевели услугу по выдаче ГПЗУ в электронный вид на региональный портал госуслуг, было выдано порядка 8,5 тысячи документов. В 2019 году показатель вырос в разы и достиг 25 тысяч градпланов. По итогам работы в 2020 году для целей проектирования Мособлархитектурой подготовлено более 27 тысяч ГПЗУ», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что из числа выданных – порядка 9 тысяч ГПЗУ (более 30% от общего количества) приходится на объекты нежилого назначения. Из них треть выдана на производственные объекты и склады, чуть более 15% под торговлю, и 12% ГПЗУ - под сельскохозяйственное назначение. Под социальные объекты в прошлом году выдано порядка 5 % градпланов.

«В перспективе на территориях, зарезервированных в регионе под объекты нежилого назначения, может появиться порядка 240 тысяч новых рабочих мест», - добавил Владислав Гордиенко.

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