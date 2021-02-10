РИАМО - 10 фев. Согласован проект капитального ремонта жилого дома 6/12 на 4-й Тверской-Ямской улице в центре столицы, здание построено в 1957 году по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«В рамках ремонта предполагается обновление чердачных и подвальных помещений, подъездов и входных групп, а также обновление фасада, цоколя и кровли здания. При этом проектная документация включает частичную замену систем электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения жилого дома», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Фасад и цоколь здания капитально обновят. Заменят оконные отливы, фасадные флагштоки, экраны и пол балконов. В подвале дома обновят покрытие пола, стен и потолка, а на чердаке заменят слуховые окна, утеплитель чердачного перекрытия, систему наружного водостока и восстановят вентиляционные шахты.

В подъездах планируют сменить пол лестничных площадок, покрасить стены, потолок и металлические основания перил. Сами поручни и окна заменят. На входе восстановят декоративные элементы, обновят пол и заменят двери.

По всему дому проведут ремонт в зонах замены коммуникаций. Существующая планировка и архитектурные решения будут сохранены.