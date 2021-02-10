РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Оценку стоимости завершения строительства и особенностей объекта ЖК «Томилино» в Люберцах проведут к середине апреля, сообщил заместитель главы администрации округа Эдуард Малышев.

В среду вечером в администрации Люберец прошла встреча с обманутыми дольщиками ЖК «Томилино».

«Сегодня обсуждали вопросы завершения строительства трех проблемных объектов - это объекты застройщика «ТомСтрой» - 7, 8, 10 корпуса. Общее количество дольщиков на сегодняшний день 368, дома готовы примерно на 75%. Сегодня обсуждался вопрос о выработке механизма завершения строительства данных объектов. На сегодняшний день было дано поручение организации инвестора-застройщика, который завершал строительство трех домов - 4, 5, 6 секций - в том году. Пришли к тому, что необходимо сделать некую оценку стоимости завершения строительства и оценку особенностей объекта», - сказал Малышев.

По его словам, сроки подготовки оценки - середина апреля текущего года.