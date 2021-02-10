РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В подмосковных Люберцах создадут рабочую группу по вопросам строительства трех проблемных объектов застройщика «ТомСтрой», сообщил заместитель главы администрации округа Эдуард Малышев.

В среду вечером в администрации Люберец прошла встреча с обманутыми дольщиками ЖК «Томилино».

«На сегодняшний день принято решение совместно с министерством жилищной политики создать рабочую группу. В нее войдут по два человека от каждого корпуса», - отметил Малышев.