РИАМО - 11 фев. В четверг в 16.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе. Тема мероприятия: «Презентация проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье».

На пресс-конференции состоится презентация проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье», презентация проекта «Мусореализм» члена Общественной палаты Московской области Ульяны Беловой.

Основные вопросы:

Проблемы формирования культуры обращения с отходами.

Активисты как движущая сила и пример экопотребления.

Популяризация заботы об экологии региона через проект «ЭкоЛогичное Подмосковье».

Каково состояние раздельного сбора отходов в области и перспективы развития этого направления.

Сколько жителей Подмосковья принимают участие в раздельном сборе отходов и какой результат это дает.

Спикеры:

Екатерина Швелидзе, министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям.

Ульяна Белова, заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства экологии и природопользования Московской области.

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