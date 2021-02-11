РИАМО - 11 фев. В четверг в 16.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе. Тема мероприятия: «Презентация проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье».
На пресс-конференции состоится презентация проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье», презентация проекта «Мусореализм» члена Общественной палаты Московской области Ульяны Беловой.
Основные вопросы:
Проблемы формирования культуры обращения с отходами.
Активисты как движущая сила и пример экопотребления.
Популяризация заботы об экологии региона через проект «ЭкоЛогичное Подмосковье».
Каково состояние раздельного сбора отходов в области и перспективы развития этого направления.
Сколько жителей Подмосковья принимают участие в раздельном сборе отходов и какой результат это дает.
Спикеры:
Екатерина Швелидзе, министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям.
Ульяна Белова, заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.
Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства экологии и природопользования Московской области.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
С собой просьба иметь маску.
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