РИАМО - 10 фев. Проверка назначена после смерти семимесячного ребенка в ванне во время купания с сестрой, устанавливаются причины произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 10 февраля 2021 года в медицинское учреждение обратилась супружеская пара с семимесячным ребенком, пояснив, что он не подает признаки жизни. Врачи констатировали смерть», – говорится в сообщении.

Супруги, обратившиеся в больницу, проживают в районе Люблино еще с четырьмя детьми. По словам матери, в течение некоторого времени малыш оставался в ванной без присмотра взрослых со старшей сестрой, которая тоже ребенок.

Зайдя в ванную комнату, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. В настоящее время предстоит установить обстоятельства и причины случившегося. Исполнению требований законодательства о несовершеннолетних будет дана оценка.

Действия уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей также подлежат оценке.