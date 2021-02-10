РИАМО - 10 фев. Международный кинофестиваль «17 мгновений», посвященный народному артисту СССР Вячеславу Тихонову, пройдет в его родном подмосковном городе Павловский Посад с 19 по 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Кинофестиваль проведут четвертый год подряд. Но даты проведения и формат немного изменились из-за противовирусных мер.

«Большая часть мероприятий: церемонии открытия, закрытия, мастер-классы, презентации пройдут на открытом воздухе в офлайн- и онлайн-формате. Как всегда зрителей ждут премьеры фильмов, встречи со звездами отечественного кино», - говорится в сообщении.

Президент фестиваля «17 мгновений» - актриса и продюсер, дочь артиста Анна Тихонова. Сейчас формируется программа фестиваля и состав жюри.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Московской области, администрации Павловского Посада, техническом сопровождении «Мособлкино» и Военно-технического музея.

Вячеслав Тихонов знаменит ролью разведчика Исаева-Штирлица в многосерийном фильме «17 мгновений весны».