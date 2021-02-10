РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова в ходе рабочего визита в Балашиху вместе с министром культуры региона Еленой Харламовой и главой городского округа Сергеем Юровым в среду посетила модернизированную библиотеку имени Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный, открывшуюся после капремонта, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В 2020 году библиотеку реконструировали в рамках национального проекта «Культура». Учреждение стало его участником благодаря победе в конкурсе «Библиотека нового поколения - модельная библиотека». Здание капитально отремонтировано, приведены в порядок все инженерные сети, заменены окна, отреставрирован фасад здания, выполнена перепланировка помещений.

«Это совершенно новый формат работы, и даже для себя я открыла много нового. Мы уже не первый год занимаемся модернизацией библиотек. В прошлом году модернизировали 15, а в этом - планы по модернизации еще 15 учреждений. Сегодня я воочию увидела, что значит эта модернизация. Это не только ремонт, но и абсолютно новый подход к работе. Мы посмотрели, что здесь проходят и квесты, и интересные занятия, и уроки китайского и английского языков, и встречи с интересными людьми», - сказала Забралова.

Она отметила, что работу библиотек продлили до 21:00, и это стало очень удобным для родителей, так как теперь есть кружки не только в школах и Домах культуры, но и в библиотеках.

«И детям, и взрослым удобно проводить здесь время, и этот формат просто впечатляет. Мы будем продолжать модернизировать библиотеки, еще больше расширять расписание по всем современным стандартам. Даже во время пандемии у нас 400 библиотек работали и почти 7 миллионов людей посещали виртуальные библиотеки, а очно их посещает около 2 миллионов человек, а значит это очень востребованный продукт, и его необходимо было переставить на новый формат», - подчеркнула Забралова.

Почетные гости посетили различные зоны библиотеки, где каждый читатель может заниматься, не мешая другим - в этом одна из особенностей формата модельной библиотеки, побывали в мультимедийном зале с экраном, сканером для моментального сканирования старых книг и примерили шлемы виртуальной реальности с базовой станцией и программным оборудованием, которые позволяют побывать на Международной космической станции, посетить музеи мира и спуститься на дно океана.

Библиотека также объединяет творческую мастерскую, площадку для занятий участников проекта «Активное долголетие» и другие направления.