РИАМО - 10 фев. Жилой дом на 161 квартиру ввели в эксплуатацию в столичном районе Фили-Давыдково, здание возвели по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Фили-Давыдково на улице Кастанаевская, владение 44-48, корпус 2, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время на объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что ранее в эксплуатацию был введен соседний корпус, который располагается по тому же адресу. Переселение граждан в возведенные дома планируют начать уже в текущем году.

Односекционную новостройку возвели по индивидуальному проекту. Фасад был облицован плитками терракотового, белого и серого цветов. В рамках проекта также установили выносные корзины для наружных блоков кондиционеров.

Всего в доме разместилась 161 квартира, среди которых есть жилье для маломобильных граждан. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка.

Первые этажи новостройки будут отданы под общественные функции. В подъездах оборудованы колясочные, а также помещения для консьержей. На прилегающей территории обустроены игровые площадки для детей и места для отдыха, проведено комплексное озеленение.

Загрутдинов отметил, что новые квартиры в районе Фили-Давыдково получат 21,5 тысячи жителей из 119 домов.