РИАМО - 10 фев. Около 15 тысяч жителей микрорайона Заречье в Ногинске обеспечат чистой водой в 2021 году, еще ряд сельских территорий подключат к Восточной системе водоснабжения к августу, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации президентских программ в муниципалитете.

«Вы хорошо организовали вакцинацию и являетесь лидером по работе в ЦУР, смысл которого – удовлетворение жалоб жителей. Ваша задача - и дальше также активно общаться с людьми. Каждому человеку, которому нужна помощь, мы должны ее оказать. Даю поручение активно работать с инвесторами. Чем больше предприятий, рабочих мест, тем комфортнее и удобнее жить человеку», - сказал Воробьев.

Чистая вода

Глава доложил, что в этом году чистую воду получат порядка 15 тысяч жителей Заречья. По поручению губернатора начнется строительство водозаборного узла. К августу к Восточной системе водоснабжения подключат ряд сельских территорий – это еще 10 тысяч человек.

«Мы подключим Тимохово, Щемилово, Зеленый, Рыбхоз. Это снимет львиную долю проблем жителей с некачественной водой. В Бунькове благодаря региональной программе построено четыре станции обезжелезивания, теперь у жителей вода стала намного лучше», - доложил Сухин.

Благоустройство

К августу завершится первый этап благоустройства набережной Клязьмы. Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

Вдоль реки появятся прогулочные и велодорожки, рядом - зеленые насаждения и парковки. В сентябре, ко Дню Богородского округа, обновится Центральная площадь Ногинска. Здесь проведут озеленение, установят малые архитектурные формы.

Строительство школ и домов

В этом месяце откроются две школы после капремонта, аналогичные работы в 2021 году пройдут еще в трех учреждениях образования. Кроме того, запланировано возведение пристройки к СОШ №1 в Ногинске. Она разгрузит сразу два микрорайона.

«Хочу поблагодарить вас и правительство Московской области за поддержку. До этого на протяжении 30 лет в Ногинске не было построено ни одной школы, а сейчас в госпрограмме их уже три. Школу №18 мы сдали, идет строительство школы на 1,1 тысячи мест», – отметил глава.

Сухин также доложил, что с учетом запросов жителей в городском округе построен физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Здесь тренируются воспитанники детской хоккейной школы, раньше им приходилось ездить в Электросталь. Также в определенное время проводятся массовые катания для всех желающих. ФОК посещают около 2 тысяч человек в месяц.

К концу квартала будут введены в эксплуатацию вторая и третья очереди ЖК «Купавино» - еще более 700 дольщиков получат ключи от квартир, их люди ждут более 5 лет.