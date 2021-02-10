РИАМО - 10 фев. Читая обозначение буквы Е в составе продуктов многие думают, что все добавки, которые имеют эту букву, очень вредные для здоровья, но это не совсем так, поэтому важно точно знать, что подразумевает то или иное обозначение, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

В составе различных пищевых продуктов можно встретить компоненты, которые записаны в виде буквы «Е» с последующими за ней цифрами. Такое обозначение получили пищевые добавки. Некоторые люди стремятся употреблять в пищу продукты без добавок, хотя в строгом смысле слова соль и перец тоже ими являются.

«Пищевые добавки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определенного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее», — говорится в сообщении.

Что означает «Е» и последующий номер добавки

Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система нумерации, которая действует с 1953 года. Каждая добавка имеет уникальный номер, начинающийся с буквы «E». Система нумерации была доработана и принята для международной классификации Кодекс Алиментариус.

Е 100 — Е 199 являются красителями и усиливают цвет продукта.

Е 200 — Е 299 – консерванты. Они увеличивают срок хранения продуктов. Подавляют рост микроорганизмов и грибков (плесени).

Е 300 — Е 399 – это антиокислители, которые замедляют процесс окисления, а значит, тоже предупреждают порчу продукта.

Е 400 — Е 499 — стабилизаторы, которые сохраняют консистенцию продукта. Сюда относят всевозможные желатины, крахмалы, камеди.

Е 500 – Е 599 — эмульгаторы. Благодаря им сохраняется структура продукта. Наиболее известный и популярный эмульгатор – лецитин. Без него не обходится ни одна плитка шоколада.

Е 600 — 699 — усилители вкуса и запаха. Вызывают привыкание – без них пища начинает казаться безвкусной. Завуалированный маркетинговый ход — провоцируется желание покупать именно этот продукт.

Запрещенные пищевые добавки

Список запрещенных Е-добавок в России не так уж и велик. На 2020 год он включает в себя восемь наименований.

Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Представляет собой ядовитое вещество, является канцерогеном. Разрушающе действует на дыхательную и мочеиспускательную систему человека, вызывает появление злокачественных опухолей и способствует росту раковых клеток.

Искусственный краситель Е123 (амарант). Признан канцерогеном согласно результатам тестовых испытаний. Повышает риск образований опухолей злокачественного характера, способствует появлению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие.

Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген, действует на нервную систему: вызывает нарушение координации, памяти, состояние общего недомогания.

Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген. Вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказана для людей, страдающих астмой, аллергией. Вызывает головную боль, нарушение функций пищеварения, способствует росту злокачественных новообразований.

Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических болезней, в частности — носоглотки.

Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое действие на мочеиспускательную систему.

Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых и кожного покрова человека, вызывает стремительный рост злокачественных образований.

Опасные пищевые добавки, которые приводят к серьезным болезням

Добавки, вызывающие злокачественные опухоли: Е103, Е105, Е121, Е123, Е130, Е152, Е330, Е447; провоцируют аллергическую реакцию: Е230, Е231, Е239, Е311, Е313; болезни печени и почек: Е171, Е173, Е330, Е22; заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221, Е226, Е338, Е341, Е462, Е66.