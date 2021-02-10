РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Спортсмены разных возрастов смогут принять участие в первых лыжных соревнованиях на территории музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Уникальная возможность для всех поклонников лыжного спорта: 22 февраля на территории музея-усадьбы «Архангельское» пройдут первые в истории Русского Версаля лыжные соревнования», - говорится в сообщении.

Предусмотрены заезды детей и взрослых, всего будет 16 возрастных групп. Участники смогут пройти дистанции от 500 метров до 8 километров классическим стилем. Начало соревнований в 12:00.

Победители получат памятные призы и абонементы на посещение выставок и экспозиций музея-усадьбы «Архангельское».

Участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке. Групповые заявки от спортшкол принимаются на электронную почту: glo-tanya@yandex.ru. Количество участников ограничено до 350 человек.