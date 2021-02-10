РИАМО - 10 фев. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях объявили в Москве на 12 февраля, в столице ожидается сильный снег и метель, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель», - говорится в сообщении.

Также возможно усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты.

Автомобилистам рекомендуют предельно четко соблюдать ПДД, не превышать скорость и следить за дистанцией на дороге. Также стоит избегать обгонов, перестроений, опережений

Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Также необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.