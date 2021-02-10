РИАМО - 10 фев. На юге столицы появится филиал районного социального центра «Царицынский», разработкой и прохождением экспертизы проектной документации с целью возведения некапитального сооружения займется комплекс городского хозяйства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На участке в Москворечье-Сабурове одобрено размещение филиала районного соццентра «Царицынский», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова отметила, что после того, как в правила землепользования и застройки столицы были внесены изменения, на части земельного участка площадью около 1,22 гектара Территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» может построить объект некапитального строительства.

Изменения в ПЗЗ в отношении территории по адресу: Каширское шоссе, владение 36А, были внесены на заседании ГЗК, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.