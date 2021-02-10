РИАМО - 10 фев. На Цветном бульваре столицы открылась фотовыставка «Хочу домой!», которую посвятили кошкам и собакам из муниципальных приютов, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Мы запустили масштабный городской фотопроект, чтобы обратить внимание москвичей на животных, которые ищут свой дом. На выставке представлены снимки подопечных приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет». У каждой собаки и кошки своя история: кого-то из них бросили, кто-то потерялся, а у кого-то никогда не было своего дома», – сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Соловьев.

Он добавил, что в приюте животным делали прививки, учили доверять людям, лечили и теперь они готовы стать частью чьей-то семьи.

На стендах выставки есть информация о характерах, особенностях, а также привычках кошек и собак, если ее окажется мало – посетители при помощи QR-кода могут узнать о животных больше. QR-код ведет на официальную страницу департамента жилищно-коммунального хозяйства в Instagram. Посты о собаках и кошках из приютов появляются на странице социальной сети еженедельно.

Горожане могут помочь четырехлапым, распространив о них информацию посредством отметки департамента @moscow.dgkh на публикации фото выставки в соцсетях с хештегом #хочудомой.

Москва стала первым городом, где за счет бюджетных денег возводятся приюты для животных. В настоящее время в столице функционирует 13 муниципальных учреждений, где проживает порядка 17 тысяч собак и кошек. Свыше 26 тысяч питомцев обрели свой дом за последние 10 лет.

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