РИАМО - 10 фев. Методист отдела обслуживания Центральной городской библиотеки имени Горбунова в Ивантеевке Ирина Линникова отмечена благодарственным письмом в рамках премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Линникова получила благодарственное письмо полпреда президента России в ЦФО Игоря Щеголева за вклад в сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в отечественную культуру», - говорится в сообщении.

На получение премии за 2020 год претендовало 99 проектов в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», «Театральное искусство». Соискателям было предложено представить проекты на тему: «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства».

Решением конкурсной комиссии были определены четыре проекта, которые будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно благодарственными письмами полномочного представителя президента России в ЦФО отмечены шесть проектов.

«Безусловно, лауреаты премии ЦФО чаще всего хорошо известны у себя на малой родине. Это достойные люди, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их не всегда знают. Проводя из года в год большую работу вместе с регионами и экспертами, мы не только выбираем лучших, мы открываем новые имена. Это и есть главная задача премии», – сказал Щеголев.