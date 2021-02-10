РИАМО - 10 фев. В Подмосковье установили величину прожиточного минимума на 2021 год, по сравнению с IV кварталом 2020 года, прожиточный минимум на душу населения вырос на 411 рублей, соответствующие постановления правительства Московской области опубликованы на официальном портале правительства региона.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области на 2021 год на душу населения – 13 580 рублей, для трудоспособного населения – 14 987 рублей, пенсионеров – 10 648 рублей, детей – 13 531 рубль», – говорится в документе.

Соответствующее постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования (10 февраля). Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

В IV квартале 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составила 13 169 рублей, для трудоспособного населения – 14 586 рублей, пенсионеров – 9 866 рублей, детей – 12 867 рублей.

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