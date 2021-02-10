РИАМО - 10 фев. Перепланировку и реконструкцию здания психиатрической клинической больницы №12 согласовали в Москве, медучреждение находится на Волоколамском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Здание площадью свыше 6,2 тысячи квадратных метров расположено на 0,51 гектара.

«В здании планируют провести перепланировку, реконструкцию отделений», - говорится в сообщении.

Во время работ также планируют обновить фасад здания, а крыльцо переустроят для приема посетителей.

После работ объект превратится в современный медицинский центр. Площадь здания увеличится на 267 квадратных метров.