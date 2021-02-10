РИАМО - 10 фев. Для станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичный департамент здравоохранения закупил 70 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Недавно рассказывал, что мы закупили для скорой аппараты УЗИ с дистанционной передачей данных. А теперь еще и портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Они хорошо зарекомендовали себя при Covid-19, тяжелых черепно-мозговых травмах, инсультах», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Портативные аппараты ИВЛ позволяют врачам оказать оперативную дыхательную поддержку не только пациентам в тяжелом состоянии, но и детям с критически низкой массой тела, включая недоношенных малышей.

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов сказал, что современные аппараты, которыми оснащена станция, повышают качество оказания скорой медпомощи не только коронавирусным больным, но и всем, кто нуждается в экстренной дыхательной поддержке.

Он добавил, что портативные аппараты ИВЛ позволят оказывать помощь пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, тяжелыми инсультами, а также пациентам с осложненными развитием коматозного состояния.

Так, аппараты помогают проводить не только традиционную искусственную, но и вспомогательную масочную вентиляцию легких, используя для пациентов щадящие режимы работы.

Заместитель главврача станции Петр Давыдов отметил, что аппараты ИВЛ в столичной скорой были всегда, однако новые аппараты превосходят прошлые в несколько раз.