РИАМО - 10 фев. Резидентом технополиса «Москва» могут стать компании, которые производят и реализуют научно-техническую продукцию, не имеют филиалов вне столичной особой экономической зоны и имеют определенный уровень зарплаты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В прошлом году зарплата должна была составлять от 68 тысяч рублей. Эта цифра соответствует среднемесячному размеру оплаты для специалистов, которые работают на территории особой экономической зоны.
Он отметил, что сейчас в приоритете у специалистов технополиса такие сферы, как микроэлектроника, биотехнология и фармацевтика, машиностроение, нанотехнологии, ИТ и энергоэффективные технологии.
Организации и ИП, получившие статус резидента особой экономической зоны, на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и землю.
Зона включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров. Одна из них расположена в районе Печатники, остальные в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ»).
С момента создания зоны инвесторы вложили в проекты более 36 миллиардов рублей.
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