РИАМО - 10 фев. Резидентом технополиса «Москва» могут стать компании, которые производят и реализуют научно-техническую продукцию, не имеют филиалов вне столичной особой экономической зоны и имеют определенный уровень зарплаты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В прошлом году зарплата должна была составлять от 68 тысяч рублей. Эта цифра соответствует среднемесячному размеру оплаты для специалистов, которые работают на территории особой экономической зоны.

«С 2006 года, когда была образована особая экономическая зона, ее резиденты инвестировали в развитие столичной экономики более 36 миллиардов рублей и создали порядка семи тысяч рабочих мест, а также зарегистрировали свыше 175 патентов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что сейчас в приоритете у специалистов технополиса такие сферы, как микроэлектроника, биотехнология и фармацевтика, машиностроение, нанотехнологии, ИТ и энергоэффективные технологии.

Организации и ИП, получившие статус резидента особой экономической зоны, на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и землю.

Зона включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров. Одна из них расположена в районе Печатники, остальные в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ»).

С момента создания зоны инвесторы вложили в проекты более 36 миллиардов рублей.