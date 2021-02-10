РИАМО - 10 фев. Полицейские столицы задержали подозреваемого в незаконном использование чужого товарного знака при производстве и продаже бытовой химии, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что 63-летний житель столицы организовал доставку из-за рубежа оптовых партий стирального порошка и жидких моющих средств. В дальнейшем они фасовались в упаковки с логотипами известных международных компаний», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Товар хранили в арендованных гаражах и складах на территории Московского региона и продавали через социальные сети.

«В ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято более 30 тонн сырья и готовой продукции, более 10 тысяч наклеек с изображением логотипов известных брендов», - сказала Волк.