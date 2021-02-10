РИАМО - 10 фев. Вместо памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку предложили вернуть фонтан скульптора Ивана Витали, который находился здесь до 1934 года, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Если говорить об исторической справедливости, то будет логичнее вернуть на Лубянку бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали», – сказал Шапошников.

Шапошников добавил, что в настоящее время он располагается во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада, однако решать вопрос об установке того или иного объекта необходимо с учетом мнения жителей столицы.

Он отметил, что сама идея о возвращении памятника Дзержинскому на площадь не нова, этот вопрос уже рассматривался Мосгордумой прошлого созыва. В тот раз вернуть фонтан в центр Москвы предложила КПРФ.

Ранее блогеры, журналисты, а также писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь столицы, который убрали с этого места в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.