РИАМО - 10 фев. В столице начали готовить дорожную инфраструктуру, позволяющую легко добираться до инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Старт строительства объекта был объявлен в конце января. Это первый объект, получивший статус инновационного научно-технологического центра. В этом центре разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность.

«Мы продлим хордовый магистральный маршрут до кампуса научно-технического центра и запустим четыре локальных», – говорится в сообщении.

Между зданиями университета будет ходить электробус, а корпусы технологического кластера с главным зданием МГУ и ближайшими станциями столичного метрополитена соединят пешеходными дорожками.

Еще в 2022 году здесь появятся временные велодорожки, позже они станут частью единой велоинфраструктуры на территории МГУ.

Центр построят на участке в 17,5 гектаров. Там возведут девять кластеров. Их общая площадь – более 440 тысяч «квадратов».