РИАМО - 10 фев. На столицу надвигается сильный снегопад, городские службы уже переведены в режим повышенной готовности, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, на столицу надвигается рекордный снегопад. Он начнется уже завтра, а максимальная интенсивность осадков ожидается днем 12 февраля и ночью 13 февраля», - говорится в сообщении.

Также будет дуть ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и метелью. Ожидается, что выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а прирост снега составит 25-35 сантиметров.

Городские службы уже в режиме повышенной готовности. Для уборки снега задействуют порядка 60 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков и 13,5 тысячи единиц техники. Для утилизации снега круглосуточно работает 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Пешеходов призывают быть осторожными и внимательными. Нельзя укрываться под деревьями. Автомобилистам также нужно соблюдать ПДД и скоростной режим.