РИАМО - 10 фев. В прошлом году в Подмосковье исследовали 317 проб молочной продукции на санитарно-химические и 2679 проб на микробиологические показатели, более 9 тонн некачественной продукции изъяли из реализации, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Московской области.

Среди исследуемых проб не выявили молочных продуктов с содержанием кадмия, мышьяка, свинца. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 3,9%.

«В отношении хозяйствующих субъектов, допустивших выпуск и реализацию некачественной продукции, приняты меры административного наказания в виде штрафов на общую сумму 2 миллиона 210 тысяч рублей, выдано 29 предписаний об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

А еще выписали восемь предписаний о приостановлении реализации молочной продукции, одно предписание о приостановлении действия декларации о соответствии, изъято из оборота 167 партий молока и молочных продуктов объемом более 9 тонн.

В 2020 году по физико-химическим показателям не соответствовало нормативным требованиям 6% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации - 2,8%, за предыдущий год показатели составили 7% и 3,6%.

Ситуация остается на контроле управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.