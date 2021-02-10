РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. За минувшие сутки в Люберцах выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 6 045 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 650 случаев заболевания коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 50 новых случаев коронавируса. Всего в округе с начала пандемии насчитывается 6 045 пациентов с Covid-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили новых случаев коронавируса за сутки, всего в округе зарегистрирован 1 521 пациент с Covid-19. В Дзержинском не выявили новых зараженных за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило там 1 763 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 113 человек. Выздоровели и выписались 162 946 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- В Москве ежедневно прививают от Covid‑19 до 20 тыс человек. Также столица постоянно расширяет список тех, кто может вакцинироваться.

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».