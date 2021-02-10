РИАМО - 10 фев. В настоящий момент на столичных дорогах пробки оцениваются в 9 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная дорожная ситуация по-прежнему в центре города. Стоит Садовое кольцо, а также заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце.

Также сложная ситуация наблюдается на МКАД – за исключением северо-востока.

По прогнозам, к 20:00 пробки достигнут семи баллов, а к 21:00 – четырех баллов.

В городе в среду наблюдается снегопад. 11 февраля он усилится.