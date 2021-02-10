РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. На очередном заседании фракции «Единая Россия» совета депутатов Люберец партийцы обсудили работу с избирателями, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско предоставили свои доклады о работе в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Заседание состоялось 8 февраля. Кроме Коханого и Дениско в нем участвовали исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский и профильные заместители главы администрации муниципалитета.

«Несмотря на то, что из-за пандемии коренным образом изменилась жизнь людей, работа по выполнению наказов избирателей не прекращалась. В 2020 году значительное внимание было уделено мерам, направленным на поддержку сферы здравоохранения, социальную защиту нуждающихся граждан и многодетных семей, обеспечение работы бизнеса», - сказал Коханый.

Дениско добавил, что прошедший год стал стимулом для использования новых форматов работы, оперативного взаимодействия со значительным числом структур и организаций, а также активной коммуникации с большим количеством жителей.

«Часть приемов проводилась онлайн, это никак не сказалось на исполнении обращений граждан», - подчеркнул он.

Руководитель фракции Александр Шлапак прокомментировал работу народных избранников на платформе «Избиратель - депутат» и призвал их больше взаимодействовать с населением округа. Он напомнил собравшимся о важности сплоченной работы в текущем году в связи с предстоящими выборами в Московскую областную и Государственную думы.

Подводя итоги работы, парламентарии поблагодарили за совместную работу главу округа Владимира Ружицкого, депутатов, руководителей предприятий, общественных организаций и всех жителей.

Депутат Вячеслав Губин был награжден знаком отличия МОД «За труды», а Дмитрий Коровкин - почетной грамотой МОД «За плодотворную депутатскую деятельность и за активное участие в жизни МО».