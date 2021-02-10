РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 фев. Девятиклассники подмосковных Котельников поучаствовали в среду в итоговом собеседовании по русскому языку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Успешное прохождение собеседования является допуском к участию в государственной итоговой аттестации.

«Учащиеся, отсутствующие по болезни, а также получившие неудовлетворительный результат, будут проходить собеседование позже. В 2021 году при проведении итогового собеседования применялись офлайн-видеонаблюдение, аудиозапись ответов участников, а также были реализованы все санитарно-эпидемиологические требования», - говорится в сообщении.

Время ответа участника строго регламентировано и составляет 15 минут.