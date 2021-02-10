РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. В январе текущего года свои юбилеи отметили 149 долгожителей подмосковного Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Первый месяц 2021 года принес 149 юбилейных дат: 80 лет отметили 79 человек, 85 лет – 51 человек, 90 лет – 15 человек, 95 лет – три человека и 100 лет – один житель округа», – сказала начальник Домодедовского управления социальной защиты населения Татьяна Тихонова.

Юбиляры получили поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки: павлопосадский платок для женщин и шерстяной плед для мужчин. Ветераны Великой Отечественной войны также получают поздравления от президента России Владимира Путина.