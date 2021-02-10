РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Мастера по вокалу, хореографии, классическим сценическим постановкам и стилю КВН провели мастер-классы для участников фестиваля «АРТ_ПОЛАР» в новой Москве, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На базе пансионата «Солнечный» МЧС России с 6 по 12 февраля проходит Всероссийский творческо-образовательный фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР». Около 200 вожатых более чем из 20 педагогических отрядов борются за звание лучшего педагогического отряда. Московскую область представляет отряд «Подольск». Из Москвы приехали студенческий педагогический отряд МИРЭА «Атмосфера»; педагогические отряды «Нить» и «Профильная четверть».

«10 февраля для участников фестиваля «АРТ_ПОЛАР» прошли мастер-классы от представителей Государственного института театрального искусства, участника международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна», участников известных телепроектов, например, «Голос» на «Первом канале», «Танцы на ТНТ», «Песни на ТНТ», «Высшая лига КВН» на «Первом канале», «Главная сцена» на «России-1» и многих других», – сказал организатор фестиваля.

Мастера по вокалу, хореографии, классическим сценическим постановкам и в стиле КВН помогли командам подготовить представления. Прокачали навыки ребят фронтмен команды КВН «Без Консервантов», участник телепроекта «Comedy баттл. Суперсезон на ТНТ» Арсений Агапов, редактор и режиссер Всероссийской юниор-лиги КВН, креативный редактор и режиссер телепроекта «Детский КВН», автор и актриса команд КВН, актриса телесериалов «Реальные пацаны» и «Физрук» Анастасия Дудко.

Секретами театрального мастерства поделились преподаватели ГИТИС Тарас Белоусов, Татьяна Морозова и Сергей Посельский. Гимном проекта и сочинением песен занимались Стас Даньшин и Аделина Моисеева. С танцами помогали финалист телепроекта «Танцы на ТНТ» Герман Ромазанов, танцовщица Алена Двойченкова, участница телепроекта «Танцы на ТНТ» Вероника Супоненкова.

Фестиваль является финальным этапом Всероссийского проекта по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР».

Организаторы – Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» (РСМ). Проект реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. Также финансовую поддержку оказывает НКО «Благотворительный фонд имени Александра Никулина», президентом которого является депутат горсовета Подольска Алексей Никулин.