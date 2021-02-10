РИАМО - 10 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в пятерку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за январь, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял четвертое место в рейтинге. На седьмом оказался председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. На первом месте оказался Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), на втором - Константин Толкачев (Башкортостан), на третьем - Магомед Даудов (Чечня).

В медиарейтинг входят действующие главы законодательных органов субъектов России. Перечень составляют на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает более 61 тысячи источников, среди которых есть телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Главы заксобраний занимают места в топе в соответствии с влиятельностью источника информации, характером упоминания объекта в сообщении, ролью объекта в сообщении и наличием цитат или косвенной речи, относящейся к персоне.