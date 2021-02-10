РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. Завершить все работы по улучшению качества водоснабжения в ЖК «Домодедово Парк» планируют к 20 марта, сообщил представитель администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Домодедова Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что работы завершатся до 5 февраля, но жители в соцсетях снова пожаловались на грязную воду в ЖК.

«Приносим извинения за неудобства. 5 февраля 2021 года завершены работы по поршневой промывке магистральной линии водовода на участке ВЗУ-ВК24. По завершении работ линия введена в эксплуатацию. Вторая линия на данном участке перекрыта. Хлорирование воды проводилось безостановочно», - отметил представитель.

Из-за увеличенного разбора воды, превышающего норму на 30-40%, происходит усиленная реакция хлорирования, что приводит к смыву оксидов железа. Планы по дальнейшим работам на сетях ежедневно предоставляются в УК для доведения до инициативной группы общественного контроля. Все нарушения фиксируются, в дальнейшем будет произведен перерасчет.

«Сейчас идет процедура закупки мембраны обратного осмоса для ВЗУ и последующей установки. Это нужно для модернизации ВЗУ и улучшения качества воды. Планируемое время завершения всех работ - 20 марта», - добавил представитель.