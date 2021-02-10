РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Управляющие компании и организации Подольска внесли в список должников регоператора ООО «МСК-НТ» по обращению с отходами, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

Регоператор призывает организации не накапливать задолженности и своевременно оплачивать услуги по договорам «Обращение с ТКО». На сегодняшний день задолженность юридических лиц, жителей многоквартирных домов и индивидуального частного сектора (ИЖС) перед ООО «МСК-НТ» превышает 350 миллионов рублей.

«Среди недобросовестных плательщиков - управляющие компании, СНТ, ТСЖ и организации городских округов Подольск, Серпухов и Чехов. Внушительная задолженность за оказанную коммунальную услугу осложняет производственную деятельность регоператора и замедляет модернизацию инфраструктуры по обращению с отходами. В настоящее время ООО «МСК-НТ» выиграл в суде 96% поданных исков о взыскании задолженностей с юридических лиц по договорам на оказание услуг по вывозу ТКО. В пользу компании вынесено 67 судебных решений из 70, на общую сумму 69,4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Для повышения платежной дисциплины в Чеховском кластере компания усиливает судебную и претензионную работу в отношении неплательщиков - юридических лиц с дебиторской задолженностью свыше 2-3 месяцев.

«В соответствии с нормами действующего законодательства РФ, перед подачей иска в адрес организации направляются досудебные претензии о необходимости полностью рассчитаться за предоставленную коммунальную услугу в течение 30 календарных дней. Если юридическое лицо не погашает задолженность в указанные сроки, иск направляется в суд. В настоящее время в адрес юридических лиц, управляющих компаний, отвечающих за оплату коммунальной услуги жителями многоквартирных домов, направлено свыше 650 претензий на общую сумму более 169 миллионов рублей», - заключается в материале.