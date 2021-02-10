РИАМО - 10 фев. Лесовосстановление Подмосковья пройдет в этом году на площади примерно 2,8 тысячи гектаров, там посадят новые деревья и будут ухаживать за уже существующими, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Московской области.
Сажать сеянцы деревьев высотой около 12 сантиметров и возрастом 1-3 года будут с помощью меча Колесова. Почву на участках заранее подготовят к посадке.
Московская область полностью обеспечивает себя посадочным материалом. Саженцы и сеянцы для лесовосстановления выращивают в питомниках Подмосковья, а не закупают в других регионах.
За молодым лесом в течение семи лет после посадки будет осуществляться агротехнический уход.
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