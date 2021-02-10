РИАМО - 10 фев. Лесовосстановление Подмосковья пройдет в этом году на площади примерно 2,8 тысячи гектаров, там посадят новые деревья и будут ухаживать за уже существующими, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лесовосстановление будет проведено на площади 2 798 гектаров лесного фонда, в том числе порядка 100 гектаров предусмотрено под посадку культур совместно с жителями области в рамках наших традиционных акций по посадке деревьев», - сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Сажать сеянцы деревьев высотой около 12 сантиметров и возрастом 1-3 года будут с помощью меча Колесова. Почву на участках заранее подготовят к посадке.

Московская область полностью обеспечивает себя посадочным материалом. Саженцы и сеянцы для лесовосстановления выращивают в питомниках Подмосковья, а не закупают в других регионах.

За молодым лесом в течение семи лет после посадки будет осуществляться агротехнический уход.