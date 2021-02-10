РИАМО - 10 фев. Сельхозпредприятия в Подмосковье планируют привлечь 6089 человек для проведения весенних полевых работ в 2021 году, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день вопрос с кадрами на селе в Подмосковье поднимается в связи со «старением» руководителей предприятий и главных специалистов, обеспеченностью предприятий рабочими специальностями, а также специалистами среднего звена, востребованы бригадиры, механики, агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи», — сказал Воскресенский.

Поиск специалистов

Он добавил, что для работы по растениеводству нужны свыше 300 механизаторов, 1,6 тысячи растениеводов – овощеводов открытого грунта, 554 овощевода в тепличные комплексы и около 180 человек на прочие специальности - сварщики, водители и так далее.

Для работ по животноводству и птицеводству сейчас нужно более 200 операторов машинного доения, более 630 животноводов и порядка 1,5 тысяч птицеводов.

«Для решения этих вопросов министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводится большая и планомерная работа по привлечению специалистов на предприятия: за счет внутренней миграции и работы с центрами занятости был привлечен 931 человек, в том числе 220 человек из центров», — уточнил Воскресенский.

Студенческая практика

Воскресенский добавил, что в прошлом году на предприятия Московской области привлекались студенты на уборочные работы из сельскохозяйственных колледжей Подмосковья и других регионов. Создавались студенческие отряды по оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям в проведении сезонных полевых работ.

Был проработан вопрос по заключению договоров по практической подготовке студентов с организациями предприятий АПК, готовых оказать содействие и заключить договоры о прохождении практики обучающимися — более 100 человек на 44 предприятиях Московской области.

В этом году такая практика также будет применена. При этом необходимо, чтобы студенты приходили на практику с марта по ноябрь для участия в сезонно-полевых работах.

Поддержка специалистов

Предприятиями Московской области обеспечивается своевременная выплата зарплаты: в растениеводстве 35-45 тысяч рублей, в животноводстве 42-45 тысяч рублей. Помимо этого, обеспечивается проживание, возмещаются затраты на переезд.

Поручение вице-премьера РФ

Ранее первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов обратился к зампреду правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих для проведения сезонных полевых работ. Хатуов отметил, что у иностранных рабочих есть опыт, навыки и знания для этого. Абрамченко поручила Минсельхозу РФ, Минтруду России и МВД РФ проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих к этой деятельности.

Въезд иностранцев в Россию был ограничен ранее из-за пандемии коронавируса.

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