РИАМО - 10 фев. Ежедневно в Москве вакцинируются от коронавирусной инфекции 15-20 тысяч человек, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года. По всей стране уже открылось более 3,6 тысячи пунктов вакцинации от коронавируса.

«Москва начала вакцинацию первой гораздо раньше, 5 декабря. Так что уже можно подводить промежуточные итоги. Отмечу, что в столице грамотно организован процесс вакцинации. В городе открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают каждый день по записи», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что с 18 января в столице можно пройти вакцинацию без записи. Выездные прививочные бригады работают в ТЦ и общественных местах.

«Москва постоянно расширяет список тех, кто может вакцинироваться. Сейчас в него также вошли москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Ежедневно вакцинируются от 15 до 20 тысяч москвичей», - добавил председатель столичного парламента.

Шапошников отметил, что вакцинация является одним из стратегических направлений, так как теперь есть реальные механизмы для стабилизации ситуации. Он обратил внимание на то, что именно российские медики и ученые первыми создали вакцину против опасной болезни. Сегодня у страны есть уже три вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Эффективность вакцины «Спутник V», которую уже запустили в массовое производство, самая высокая на сегодня.

Председатель Мосгордумы также добавил, что, согласно выводам научных исследований, полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня иммунизации населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- В Москве ежедневно прививают от Covid‑19 до 20 тыс человек. Также столица постоянно расширяет список тех, кто может вакцинироваться.

- Бесплатные прививки от Covid в Москве будут делать только с помощью «Спутника V». В столице на данный момент не наблюдается дефицита доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депутаты Мосгордумы будут рассказывать о важности вакцинации от Covid‑19. В столице созданы все условия для доступности вакцинации.

- Песков назвал увеличение смертности суровой реальностью пандемии. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения эффективно сработала.

- В Мосгордуме оценили прочность системы здравоохранения столицы в борьбе с Covid‑19. Пример Москвы в борьбе с инфекцией уже изучают в большинстве развитых стран.

- Почти 2 млн россиян ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Прививку нужно делать с интервалом в три недели.

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».