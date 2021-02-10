РИАМО - 10 фев. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью приглашает желающих принять участие в конкурсе социальной рекламы на тему правильного питания, которая должна привлечь внимание людей к проблемам, в числе которых нездоровое питание, переедание и другие, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Конкурс, проводят в трех номинациях: «Социальная реклама» (видеоролик длительностью до одной минуты), «Билборд» (мотивирующий сюжет наружной рекламы) и «Социальный плакат» (реклама здорового питания для размещения в общественных местах). Первые два должны содержать лозунг или девиз. Их можно оформить в виде рисунка фотографии и прочего.

«Работы победителей будут размещены на сайте управления, а также переданы в правительство Московской области для рассмотрения возможности использования в качестве социальных рекламных продуктов в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» («Здоровое питание») национального проекта «Демография», – говорится в сообщении.

Победители номинаций получат благодарственные письма и ежедневники с символикой регионального надзорного ведомства.

Готовый конкурсный продукт нужно разместить в Instagram с указанием фамилии, имени, отчества автора, принадлежности его к образовательному учреждению (при наличии) в срок до 31 марта 2021 года с хештегом #Соцрекламапитаниемо.

Обязательное условие конкурса представляет собой подписку на аккаунт управления в социальной сети.

Комиссия конкурса оценит смысловую нагрузку работы, ее идею, уникальность, исполнение и креативность, а также количество просмотров и лайков в Instagram.

Итоги конкурса подведут и опубликуют на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью и в социальной сети 5 апреля 2021 года.

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