РИАМО - 10 фев. АО «Мособлэнерго» провело реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-460 в подмосковном Щелкове, которая питает МУП «Межрайонный Щелковский водоканал», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В ходе реконструкции подстанции работники АО «Мособлэнерго» заменили устаревшие ячейки КСО на новые, более современные, а также установили новые трансформаторы с увеличенной мощностью», - говорится в сообщении.

За счет замены оборудования должны повыситься его безопасность и удобство обслуживания подстанции.

На прошлой неделе МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» оштрафовали на 100 тысяч рублей за перебои в поставках отопления и горячей воды. В течение января в Щелкове часто возникали проблемы с горячим водоснабжением.