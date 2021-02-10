РИАМО - 10 фев. Пробки на столичных дорогах в настоящий момент составляют 8 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная дорожная ситуация наблюдается в данный момент на Садовом кольце. Стоят Кремлевская набережная, улица Знаменка, Болотная набережная.

Сложная ситуация также и на Третьем транспортном кольце, а также на северо-западе, юго-западе, юго-востоке МКАД.

К 19:00 пробки в городе достигнут 9 баллов, а к 20:00 спадут до 7 баллов.

Сложная дорожная ситуации обусловлена в том числе снегопадом, который начался в Москве.