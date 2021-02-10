РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Выставка, посвященная событиям Афганской войны, пройдет в Подольском краеведческом музее по 28 февраля, на ней представлено около 150 экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду в Подольском краеведческом музее открылась выставка, посвященная событиям Афганской войны, длившейся с 1979 по 1989 год. В экспозиции представлено около 150 экспонатов из фондов музея, а также личных коллекций и архивов подольчан – участников той войны. Активное участие в организации выставки принял председатель Союза десантников городского округа Подольск Владимир Быковский», – говорится в сообщении.

15 февраля 1989 года стало последним днем вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Всего, по данным Минобороны РФ, в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории республики прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих. Кроме того, при выполнении интернационального долга в Афганистане погибли более 15 тысяч человек с советской стороны, пропали без вести или оказались в плену 417 военнослужащих, из них в ходе конфликта и в последующие годы не менее 130 человек были освобождены.

С 2010 года 15 февраля отмечается как День памяти воинов-интернационалистов (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества). И именно этому событию посвящена открывшаяся выставка. Она продлится по 28 февраля. Записаться на экскурсии можно по телефону: 8(496)755-92-34.