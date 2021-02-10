РИАМО - 10 фев. В сувенирном интернет-магазине Московского метрополитена появился один из символов столицы – красные буквы «М», которые представляют собой светильники, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Теперь это не уличный указатель, а светильник, который впишется в любой интерьер и наполнит вашу комнату светом», – говорится в сообщении.

Светильники изготовлены из ПВХ и имеют габариты 40*29*8 сантиметров. Световая часть представляет собой светодиодные модули. Переключатель на шнуре светильника выполнен в белом цвете и красном цветах.

Обойдется такой сувенир в 3,5 тысячи рублей.