РИАМО - 10 фев. Влюбленные пассажиры столичного метрополитена смогут бесплатно отправить лимитированные открытки ко Дню всех влюбленных через стойку живого общения, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» московского макрорегиона.

«Каждый год вместе с Московским метрополитеном мы даем людям возможность признаться друг другу в любви. Сейчас эти теплые и искренние слова особенно важны. К каждой такой открытке наши почтальоны относятся очень трепетно, ведь в эти дни они доставляют любовь», – сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Чтобы отправить открытку, нужно с 10 по 14 февраля обратиться на стойку живого общения на любой станции метрополитена. Там нужно разборчиво заполнить полные почтовые реквизиты получателя, написать о своих чувствах и опустить открытку в ящик. В День святого Валентина почтальоны доставят все валентинки.

Акцию проводит АО «Почта России» совместно с Московским метрополитеном. Выпущено 5 тысяч лимитированных открыток ко Дню всех влюбленных от московского метро.