РИАМО - 10 фев. В годовщину крушения пассажирского самолета Ан-148, 11 февраля, в Раменском городском округе в местном храме проведут панихиду по погибшим, после этого собравшиеся возложат цветы на месте трагедии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Борт, вылетевший из аэропорта Домодедово, упал вблизи населенного пункта Степановское. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

«Завтра у нас в храме села Степановское состоится панихида по погибшим. Начало в 10 часов, по плану, это будет длиться около одного часа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после завершения панихиды собравшиеся поедут на место крушения самолета. Там состоятся траурный митинг и возложение цветов.