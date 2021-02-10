РИАМО - 10 фев. В новой Москве построили ледовый тренировочный центр «Снегирь», объект введут в эксплуатацию уже в I квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возвели в деревне Марушкино, участок 2 на деньги инвесторов.

«Застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», – говорится в сообщении.

Площадь трехэтажного тренировочно-оздоровительного центра, где были сооружены полноразмерный (26 на 56 метров) и малый (30 на 15 метров) искусственные катки, а также универсальные и тренажерные залы, составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Здесь планируют проведение тренировок и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также по волейболу, баскетболу и сквошу. В свободное время предполагаются массовые катания на коньках.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что комитет уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Он добавил, что к проверкам ледового центра привлекались специалисты Центра экспертиз.

Антосенко подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитетом был усилен контроль за соблюдением рабочими требований по профилактике распространения Covid-19.