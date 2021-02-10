РИАМО - 10 фев. Виновником ДТП на улице Советской Армии, в результате которого пострадали два пешехода, оказался водитель автомобиля, он не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло около дома №7 по Советской Армии. Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Они находятся в больнице.

«Будьте внимательны за рулем, оценивайте свои возможности, тормозите заранее. Сейчас на дорогах гололедица и снежно, будьте аккуратны», - говорится в сообщении.

На данный момент аварию уже разобрали. Затруднений в движении нет.