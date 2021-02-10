РИАМО - 10 фев. Пекарь Олег Ковш организовал полку с бесплатным ржаным хлебом собственного производства в магазине «Шестерочка» в микрорайоне Тимоново подмосковного Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Олег вместе с женой Натальей занимаются семейным бизнесом по выпечке хлеба. Они сами производят муку и пекут хлеб в настоящей русской печи. В прошлом году на пекарню закупили новые мельницы для каш, специй и трав.

«Приехал в гости к Олегу, чтобы познакомиться и поблагодарить его за неравнодушие и труд. Социально ориентированный бизнес очень важен, особенно в настоящее время. Поэтому одна из наших ключевых задач - поддержка таких предпринимателей и их инициатив», - сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Выпечку солнечногорского предпринимателя можно купить в магазинах сети Олега Сироты или на самой пекарне. Муниципальные власти пообещали помочь с реализацией хлеба в округе.