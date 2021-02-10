РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил победителей конкурса на лучшее Новогоднее оформление округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Смотр-конкурс проводился в период с 20 декабря 2020 года по 12 января 2021 года по 11 номинациям с присуждения призовых мест. К участию были приглашены УК, жилищные организации, образовательные учреждения, учреждения спорта и культуры. Также предприятия торговли. Всего в конкурсе поучаствовала 21 организация.

«Мы ежегодно проводим подведение итогов после Новогодних праздников - это наша традиция. Совершенству нет предела. Рядышком Москва, она всегда задает тон. Мы обречены, как хороший, красивый город, тянуться за Москвой, и у нас это получается. В этом зале сегодня люди, которые приложили к этому усилие и желание. Я думаю, мы получаем удовольствие, когда темнеет, а все в огоньках. Я благодарен всем вам», - сказал глава.