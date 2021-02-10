РИАМО - 10 фев. Власти столицы не стали согласовывать шествие и митинг, которые хотело провести московское отделение КПРФ 23 февраля, сообщает РИА Новости.

Это решение связано с антиковидными ограничениями, действующими в Москве.

«Московские власти сообщили, <...> что предупредили КПРФ об ответственности за организацию несогласованной акции 23 февраля», - говорится в сообщении.

Ранее проведение акции анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. При этом он заявил, что акция станет всероссийской.​