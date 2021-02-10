РИАМО - 10 фев. Первую в стране спецлабораторию по установлению причины гибели пчел могут открыть в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Керселяна, в последние пару лет в регионе уделяют особое внимание сфере пчеловодства.

«В итоге приняли региональный закон, который решает многие споры между аграриями и пчеловодами. Например, в части обработки полей пестицидами и ядохимикатами. Однако остается еще один вопрос, касающийся выяснения причин мора пчел», - отметил Карселян.

На сегодня в РФ нет ни одной лаборатории, в которой определяли бы пестициды в пчелином подморе. Пока не утверждены соответствующие ГОСТы, нет методических указаний по проведению анализа и регламентов, устанавливающих предельно допустимые концентрации.

«Мы провели анализ судебной практики пчеловодов на территории всей страны: они не могут подтвердить свои иски документально, определения пестицидов и ядохимикатов в продуктах пчеловодства не являются прямой уликой и доказательством гибели пчел именно от пестицидов. А значит, рассчитывать на какие-то страховые, компенсационные случаи трудно», - отметила начальник управления организации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Минсельхозпрода региона Ирина Сугробова.

Ранее, по данным научных статей, в Курской областной ветлаборатории разработали соответствующую методику, но она носит рекомендательный характер и не является стандартизированной.

В Мособлдуме полагают, что к этой работе нужно привлечь профильные научные институты, в частности, пчеловодства. Необходимо создать реестр всех пестицидов и стандартные образцы, чтобы у пчеловодов была возможность доказать суду, что пчела погибла от пестицида.

Основная задача на сегодня - стандартизировать, внедрить и аккредитовать методику.